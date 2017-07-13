Вернувшийся из Сирии киргизстанец собирался организовать ячейку террористов

Бишкек, , 11:40 — REGNUM Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали члена одной из международных террористических организаций, воевавшего против правительственных сил в Сирии и Ираке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ сегодня, 13 июля.

Следствием установлено, что в период пребывания за рубежом 23-летний киргизстанец был завербован террористами и переброшен в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта. После прохождения боевой подготовки, его направили обратно в Киргизию для создания террористического подполья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Наемничество». Задержанный водворен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

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