Таджикские спецслужбы будут отслеживать действия граждан в Сети

Душанбе, , 11:38 — REGNUM Правоохранительные органы Таджикистана получили право получать информацию о том, какие сайты посещают граждане страны. Соответствующие поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» поддержала верхняя палата парламента, сообщает сегодня, 13 июля, ТаджикТА.

Отмечается также, что с инициативой рассмотреть данный вопрос и принять поправки на 11 сессии выступила старшая дочь Эмомали Рахмона — глава исполнительного аппарата президента республики, сенатор Озода Рахмон.

Напомним, наделить спецслужбы правом следить за действиями граждан в Интернете 7 июня 2017 года предложил депутат Джурахон Маджидзода, представляя соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

Читайте также: В Таджикистане предлагают отслеживать посетителей экстремистских сайтов

Подобное нововведение, по замыслу авторов, должно помочь силовикам более эффективно бороться с экстремизмом и терроризмом.

По информации Маджидзоды, доступ к Интернету имеют более 3 миллионов таджикистанцев, причем более 80% из них посещают сайты экстремистских и террористических организаций. Кроме того, он добавил, что граждане страны ежедневно получают до 90 тысяч сообщений с призывами присоединиться к боевикам различных террористических организаций. Источников приведенных цифр, однако, он не назвал.

Читайте развитие сюжета: Вернувшийся из Сирии киргизстанец собирался организовать ячейку террористов