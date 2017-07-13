В мэрии чувашского Новочебоксарска прошли обыски — возбуждено новое дело

Чебоксары, , 11:34 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске возбуждено уголовное дело в отношении начальника финансового отдела администрации города. Её подозревают в превышении полномочий: следствие считает, что она издавала приказы о присвоении себе классных чинов, что позволяло ежемесячно получать выплаты из бюджета, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По версии следствия, в ноябре 2012 и июне 2013 года подозреваемая, превышая свои должностные полномочия, лично издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы вначале второго, а потом первого класса.

«При этом второй приказ она подписала якобы за особые отличия в службе на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии, хотя не имела права этого делать. В результате в последующем она незаконно ежемесячно получала выплаты за вышеуказанные чины из муниципального бюджета», — сказал Олег Дмитриев.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами внутренних дел. По уголовному делу изъята необходимая бухгалтерская и иная документация. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе следствия будут приняты меры по установлению суммы и возмещению причиненного ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Новочебоксарска, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ). Как полагают правоохранители, будучи главой администрации, он «не предпринял должных мер по взысканию ущерба, нанесенного преступными действиями ранее осужденной экс-начальницы управления земельных и имущественных отношений администрации».

Читайте также: В мэрии чувашского Новочебоксарска прошли обыски — возбуждено дело