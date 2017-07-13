В Москве у безработной угнали автомобиль за 12 млн рублей

Москва, , 11:09 — REGNUM Автомобиль Mercedes AMG SLS, стоимость которого составляет около 12 млн рублей, похитили у неработающей женщины на юго-востоке Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Инцидент произошел в автосервисе по адресу: ул. Волочаевская, д. 44.

«Двое неизвестных, угрожая похожим на пистолет предметом мужчине, продававшему автомобиль заявительницы марки Мерседес AMG SLS, открыто похитили у него документы и ключи от указанной автомашины, после чего на ней скрылись», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело.