Семь экс-сотрудников колонии в Калмыкии поплатились за смерть осужденного

Элиста, , 10:52 — REGNUM В Калмыкии за решётку на долгие сроки отправили бывших сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний. Среди осуждённых ‑ и заместитель начальника исправительного учреждения, передаёт 13 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального управления СКР. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, халатности и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть осужденного.

Читайте также: По делу об избиении заключенных в колонии в Калмыкии начались задержания

Избиение ради дисциплины: В Калмыкии будут судить сотрудников колонии

Ответить перед правосудием бывшим стражам порядка пришлось за события 2012 и 2015 года. Суд установил, что пять лет назад 20 сентября в кабинете для досмотра были избиты осуждённые. Причём сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности исправительной колонии-1 вместе с замначальника отдела специального назначения УФСИН России по Калмыкии применили физическую силу и спецсредства к осужденным незаконно.

Аналогичный случай произошёл и в ноябре 2015 года. Тогда мужчине, прибывшему для отбытия наказания, сотрудники колонии нанесли не менее 60 ударов по различным частям тела. Видеокамеры из помещения, где избили заключённого, для сокрытия следов преступления замначальника колонии приказал снять.

Врач помощи пострадавшему не оказал, а травмы от побоев были настолько серьезными, что избитый умер. Для следствия участники преступления все обставили так, будто во всём виноват сам осужденный: он якобы вёл себя агрессивно и с лезвием напал на сотрудников колонии. Заместитель начальника колонии для пущей правдоподобности даже «дал работникам исправительного учреждения указание нанести себе телесные повреждения и порезать форменное обмундирование в подтверждение своего алиби».

Однако установить истинную картину произошедшего следователям удалось. Была восстановлена часть записей с видеокамер, проведены полсотни экспертиз. Объём уголовного дела составил 42 тома, обвинительного заключения — более двух тысяч листов.

По решению суда, бывший заместитель начальника колонии проведёт в колонии-поселении три года, к такому же наказанию приговорён и врач медико-санитарной части. Дежурному помощнику начальника колонии и оперативному сотруднику назначено по 11 лет лишения свободы, сотруднику отдела безопасности ИК — семь лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

Также по теме: Очередное дело об избиении заключенного в колонии возбуждено в Калмыкии

За события 2012 года бывшего замначальника отдела спецназначения УФСИН России по Республике Калмыкия приговорили к году лишения свободы, сотруднику отдела безопасности колонии — к 1,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении пяти сотрудников исправительной колонии-1 УФСИН России по Калмыкии было направлено в суд в конце января 2017 года. В тоже время было возбуждено ещё одно уголовно дело в отношении работников той же колонии по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий). Поводом для уголовного преследования стал инцидент, произошедший днём 16 ноября 2016 года. В одном из кабинетов отдела безопасности исправительного учреждения был избит осужденный. По версии следствия, множественные удары руками в область лица и туловища заключенному нанесли сотрудники колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В деле о смерти заключенного в колонии Калмыкии появились три подозреваемых