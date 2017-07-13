Ростовская область: стрелка в погонах отправили в СИЗО

Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM

В Ростове-на-Дону стрелок в погонах на два месяца заключён под стражу. Служители Фемиды удовлетворили ходатайство следователя накануне, 12 июля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на официальное сообщение регионального управления СКР.

Суд учёл, что Сергей Кадацкий, находясь на свободе, может скрыться от предварительного следствия и суда, воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе используя опыт работы в качестве сотрудника полиции.

Напомним, майор полиции, не снимая полицейской формы, застрелил на трассе свою супругу и тяжело ранил тестя. С женой у Кадацкого в последнее время складывались отношения не лучшим образом в связи с тем, что теперь уже бывший полицейский злоупотреблял алкоголем. Супруга подала на развод, но официально расторгнуть брак ещё не успела.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 11 июля около 17:30. Сергей Кадацкий, находясь за рулём Hyundai Elantra, дождался, когда жена с тестем будут возвращаться с работы домой по трассе Ростов — Таганрог. Затем поравнялся с иномаркой и несколько раз выстрелил в водителя и пассажирку Hyundai Solaris. Женщина, находившаяся на пассажирском сидении, погибла на месте. Её отец по-прежнему в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Стрелка поймали спустя два часа. Заочно сотрудник полиции лишился погон и был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Дело в отношении стрелка в погонах возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, он подозревается в убийстве и покушении на убийство. Свою вину Сергей Кадацкий признал полностью.

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