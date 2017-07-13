В Амурской области мужчина, избивший фельдшера, предстанет перед судом

Белогорск, Амурская область, , 09:52 — REGNUM В Белогорске прокуратура направила в суд уголовное дело о нанесении побоев фельдшеру «скорой помощи», сообщает 13 июля пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что в ночь на 1 июля бригада медиков, возвращаясь с вызова на станцию скорой помощи, увидела по дороге ДТП и остановилась, чтобы оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. Один из участников ДТП отказался от помощи, а когда фельдшер стала связываться с дежурным, вырвал у нее телефон и ударил женщину по голове.

Против 38-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ст.116 (Побои, совершенные из хулиганских побуждений).

«Уголовное дело направлено в городской суд. За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы», — добавили в ведомстве.

Напомним, нападение на медицинских работников происходит с постоянной регулярностью.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 мая 40-летний житель Уфы вызвал бригаду скорой помощи. При оказании помощи, мужчина стал угрожать работникам скорой помощи, а после того, как они сделали ему замечание, он схватил нож и стал угрожать убийством одному из фельдшеров. Когда бригада медиков покинула квартиру, в подъезде мужчина ударил фельдшера кулаком в грудь.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Сейчас дело направлено в суд, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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