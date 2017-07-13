В Дагестане следователь МВД заплатит 2 млн рублей за взятку

Махачкала, , 09:21 — REGNUM Бывшего следователя МВД по Тарумовскому району обвинили во взяточничестве. Он вымогал у жителя района 500 тыс. рублей. В обмен за это предприимчивый сотрудник полиции обещал не возбуждать уголовное дело в отношении гражданина — участника дорожно-транспортного происшествия в котором погиб пешеход.

Следователь был задержан в своем служебном кабинете при получении 450 тыс. рублей, сообщили13 июля в пресс-службе прокуратуры региона. Суд, признав подсудимого виновным в вымогательстве взятки в крупном размере, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Кроме того, бывшего сотрудника полиции лишили права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Мягкость наказания не устроила прокуратуру региона. Как сообщили в надзорном ведомстве, приговор будет обжалован.

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Начальник отдела СКР по Дагестану обвиняется в вымогательстве 63 млн рублей

Стоит отметить, что суммы взяток, которые требуют за свои «услуги» сотрудники правоохранительных органов в Дагестане, не перестают удивлять.

Так, в марте 2017 года в Дербенте был задержан майор МВД — оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию экстремизму. Он хотел получить от жительницы города за помощь в поимке преступников, совершивших разбойное нападение на нее, 4 млн рублей. Однако снизил сумму до 3 млн рублей, при получении которых и был задержан.

В этом же месяце задержали сотрудника Следственного комитета, возглавлявшего один из отделов ведомства. Его подозревают в вымогательстве 63 млн рублей у бизнесмена из города Махачкалы.