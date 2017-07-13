В Екатеринбурге овчарка напала на ребёнка

Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Екатеринбурге овчарка покусала мальчика 2009 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

ЧП случилось днём 12 июля на стадионе по улице Родонитовой. Собака выгуливалась без намордника. Внезапно она набросилась на ребёнка.

Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. А следователи начали проверку обстоятельств ЧП.

Отметим, этот случай нападения собак на детей не первый в Свердловской области. Один из трагических произошёл зимой — две собаки насмерть загрызли девочку. Позднее выяснилось, что животные имели хозяев.