Трагическая подмена: В Оренбуржье мужчина стал жертвой молнии

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:11 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области жертвой молнии стал 36-летний мужчина. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова, тело местного жителя обнаружено вечером 12 июля, недалеко от тела мужчины обнаружен обожжённый труп лошади.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина на время подменил отца, который работал пастухом. Основной версией причины смерти следователи озвучивают разряд молнии.

«Неблагоприятные погодные условия и данные, полученные в ходе осмотра места происшествия, позволяют предположить, что причиной смерти явилось поражение потерпевшего атмосферным электричеством», — отметила представитель СУ СКР по Оренбургской области.

Стоит отметить, что ГУ МЧС по региону предупреждало о неблагоприятном явлении природы на территории Оренбуржья 12 июля. Добавим, что молнии сверкают на территории области с 9 июля.