Пожар на военной базе Турции: 10 человек пострадали

Анкара, 13 июля 2017, 08:59 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в турецком городе Килис 13 июля, нанес вред здоровью десяти военнослужащим, сообщает Reuters.Инцидент произошел в зоне боевых действий, недалеко от турецко-сирийской границы на юге страны. Жертв удалось избежать.
Пожар достиг склада боеприпасов, в результате чего произошел небольшой взрыв, говорится в заявлении администрации губернатора области Килис.
Причины возгорания остаются неизвестными. Пострадавшие военнослужащие отправлены на лечение в больницу Килиса.
Пожар произошел в военном квартале, находящемся на трассе между Килисом и крупнейшим городом региона Газиантепом.
В результате пожара, движение на шоссе было остановлено в 4 часа утра по местному времени (01:00 мск).
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