В Самарской области в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Самара, , 08:56 — REGNUM Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедшего рано утром 13 июля на трассе М-5 «Урал» между Сызранью и Тольятти, сообщает издание Маленькая Сызрань.

Смертельная авария произошла на 956 километре автодороги. Легковой автомобиль «Хёндай Солярис», двигавшийся со стороны Тольятти, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой «Рено Магнум», после чего улетел в кювет.

В результате столкновения четыре человека погибли на месте, один госпитализирован в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Также обеспечено реверсивное движение транспорта, а на месте аварии образовался затор.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 июля в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус Higer наехал на дорожное ограждение, после чего автобус отбросило на грузовик Volvo.

В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести. В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира.

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В Ленинградской области 10 июля на трассе «Кола» в результате ДТП между автомобилем «Фольксваген Гольф» и груженым тягачом Volvo погибли пять человек.

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