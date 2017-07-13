«Бизнес» на лесных пожарах раскрыли алтайские активисты ОНФ

Барнаул, , 08:55 — REGNUM Далеко не все лесные пожары в Алтайском крае происходят по причине неблагоприятных погодных условий и нарушения правил пожарной безопасности. Яркий пример тому — окрестности села Акутиха (Быстроистокий район), где где только в этом году практически в одном и том же квадрате (17 км от села) произошло 15 лесных пожаров. Это выяснили активисты алтайского отделения Общероссийского народного фронта. Об итогах рейда и выводах межведомственной группы, изучающей влияние деятельности лесопользователей и переработчиков древесины, сообщает сегодня пресс-служба ОНФ.

Использовав для детального исследования масштабов нанесенного урона беспилотный летательный аппарат, участники рейда пришли к выводу, что лесные пожары, произошедшие в этом году, не случайность и не следствие погодных условий, а дело рук человека.

Известно также, что в Акутихе неофициально работают девять пилорам.

«В основном они находятся на территории частных подворий, и к ним не применяются требования пожарной безопасности по аналогии с промышленными предприятиями. Похожая ситуация складывается в ряде муниципалитетов», — отмечают общественники.

Между тем, в ГУ МЧС по Алтайскому краю располагают данными о работе в регионе порядка 70 нелегальных пилорам.

«Черные лесорубы также не выполняют требования пожарной безопасности. Именно они зачастую становятся виновниками лесных пожаров», — отмечают спасатели.

«Поджоги не должны оставаться безнаказанными, ведь они представляют угрозу не только лесному фонду, но и самому селу. Чтобы не допустить новых возгораний в пожароопасный сезон, жители Акутихи намерены организовать дежурство на проблемных участках при участии правоохранительных органов», — сообщил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков.

На встрече с жителями Акутихи участники рейда напомнили лесопользователям, переработчикам древесины и должностным лицам об обязанностях по предотвращению лесных пожаров, соблюдению правил пожарной безопасности и рассказали о последствиях за нарушения действующего законодательства.

Также общественники ознакомили участников встречи с рекомендациями защитникам леса, которые разработал Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Они также призвали жителей Акутихи к участию в проекте ОНФ «Генеральная уборка».

Инициаторами мероприятия стали эксперты региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. К ним присоединились представители Главного управления МВД России по Алтайскому краю, регионального министерства природных ресурсов и экологии, районной и сельской администраций Быстроистокского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона, который начался в Алтайском крае с 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 182 пожара, огнём пройдена площадь 152,12 га.

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