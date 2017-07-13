В Свердловской области экс-сотрудник ГУФСИН отдан за взятку под суд

Белоярский, Свердловская область, , 08:34 — REGNUM В Белоярский районный суд Свердловской области для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника ГУФСИН. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По версии следствия, обвиняемый с октября 2015 года по декабрь 2016 года, будучи начальником отдела тылового обеспечения ГУФСИН России по Свердловской области и имеющий звание подполковника внутренней службы, получил взятку в размере более 3,2 млн рублей за содействие в подписании контракта на поставку продовольствия в подразделения пенитенциарных учреждений.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что в отношении взяткодателя уголовное дело прекращено, так как он раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Также в ходе следственных мероприятий по решению суда на имущество обвиняемого был наложен арест.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области сообщили, что нечистый на руку сотрудник был изобличён в ходе совместной операции регионального управления ФСБ и сотрудников управления собственной безопасности ГУФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Екатеринбурге был осуждён бывший заместитель начальника ИК-10 за взятку, полученную от заключённого путём вымогательства.

«Ежегодно сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области изобличают десятки оборотней в погонах, которые отвечают за свои преступления перед законом», — сообщили в пресс-службе регионального управления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге осуждён бывший замначальника колонии