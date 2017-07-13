Жителей СПВ Ванино возмутила реклама похоронных услуг у входа в больницу

Ванино, Хабаровский край, , 07:56 — REGNUM Жители свободного порта Ванино возмущены размещением огромного баннера с рекламой похоронных услуг на входе в больницу. В ситуации разбираются местные власти и ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жители порто-франко пожаловались местным СМИ и в ОНФ.

«В больницу люди идут не от хорошей жизни. У кого-то диагноз серьезный, у кого-то родственник в больнице лежит в тяжелом состоянии, да мало ли ситуаций. Но на входе в больничный комплекс, где размещаются сразу две местные больницы — ЦРБ и больница Росздрава, пациентов и их родственников встречает здоровенный рекламный баннер: «Вынос тела. Копка могилы. Захоронение. Гробы. Памятники». В погоне за прибылью дельцы похоронного агентства не подумали о чувствах людей, которые ежедневно видят вот такую, с позволения сказать, рекламу», — написали в СМИ и ОНФ жители Ванино

Но, как выяснилось, ситуация с рекламой «копки могил» еще интереснее.

«Баннер этот висит на стене собственно похоронного агентства «Мемориал». Которое тоже, с недавних пор, возникло впритык к входу в больничный комплекс. Поскольку жители обратились к нам, мы стали выяснять — кто дал разрешение на такое, мягко говоря, странное соседство. И выяснили — никто такого разрешения не давал. Это место администрация выделила под строительство автобусной остановки. Что логично — остановка возле больницы необходима. Но предприниматель вместо остановки построила магазин. И отдала его в аренду другим предпринимателям. Те немного поторговали продуктами, а затем бизнес-леди, которой земля была выделена под строительство остановки, передала здание в субаренду владельцу похоронной конторы. Это незаконно. По моим данным, местные власти сейчас намерены в судебном порядке решить этот вопрос — на этом месте должна быть остановка. Старики жалуются, что обходят десятой дорогой удобный центральный вход в больничный комплекс, идут с другой стороны, чтобы настроение себе не портить», — рассказал представитель регионального ОНФ в Ванино Юрий Светличный.

Как выяснилось, жалобы на рекламу «гробов и могил» у входа в больницу неоднократно поступали и в редакцию местной газеты «Восход-Ванино».

"Жалоб много. Мы поставили в известность администрацию поселка Ванино. Надеемся, что меры будут приняты», — сказал главный редактор газеты и депутат поселкового Совета депутатов Алексей Мартынов.

«С похоронным делом в Ванинском районе — просто беда. Мы вчера посетили местные кладбища, как старое, где хоронить уже больше негде, так и новое. Впечатление удручающее — дорог просто нет, погосты крайне неухожены. Говорим об этом не первый год, но местные власти не реагируют», — добавил активист ОНФ Юрий Светличный.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с деятельностью похоронного бизнеса в ДФО возникают постоянно. В Южно-Курильске Сахалинской области кладбище, доставшееся в наследство от японцев, практически не содержит местная мэрия, но деньги из казны на его содержание выделяются регулярно. В порто-франко Ванино жители неоднократно жаловались на безобразное содержание погоста — безрезультатно.