Под Белгородом в мусорном баке обнаружено тело новорожденной девочки

Старый Оскол, Белгородская область, , 07:51 — REGNUM В Старом Осколе 11 июля в мусорном баке было обнаружено тело новорожденной девочки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«11 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке тела новорожденной девочки. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В настоящий момент проводится судебно-медицинское исследование тела ребенка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также правоохранители собирают информацию о беременных женщинах, ходивших после родов без детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Миассе Челябинской области в квартире одного из домов в морозильной камере найдено тело младенца. По информации следователей, беременная женщина не состояла на учете и родила ребенка в домашних условиях уже мертвым. После родов женщина положила его в морозильную камеру.

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Страшная находка потрясла Кузбасс в конце июня. В Новокузнецк на ленте конвейера цеха по переработке мусора было обнаружено тело новорожденного мальчика, а спустя несколько дней на этом же месте обнаружено тело новорожденной девочки. Следователями было возбуждено два уголовных дела по ст. 106 УК РФ (Убийство новорожденного ребенка).

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