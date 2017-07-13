Бывшие алтайские наркополицейские оказались «оборотнями в погонах»

Барнаул, , 06:45 — REGNUM «Бизнес», который вместо борьбы с незаконным оборотом наркотиков вели девять бывших сотрудников оперативных подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю, привел к реальным срокам заключения (от 8 до 15 лет). Это следует из официального сообщения старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольги Чесноковой.

Показатели раскрываемости преступлений теперь уже бывшие сотрудники оперативных подразделений полиции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков «улучшали», применяя насилие и специальные средства к незаконно задерживаемым гражданам. «Оборотни в погонах» вынуждали передавать своим жертвам взятки в виде денег в крупном размере, угрожая в противном случае сфальсифицировать доказательства их причастности к хранению и сбыту наркотических средств.

«В рамках расследования уголовного дела было выявлено более 20 фактов фальсификации сотрудниками полиции материалов о сбыте наркотиков в отношении ряда граждан, которые на основании данных материалов незаконно и необоснованно были привлечены к уголовной ответственности и заключены под стражу до установления органами Следственного комитета всех обстоятельств», — поясняют в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Помимо других преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, следователи выявили 15 случаев хищения денежных средств федерального бюджета на общую сумму более 200 тысяч рублей, предназначенных на компенсацию командировочных расходов в период с 2013 по 2014 год.

За все преступные деяния бывшим полицейским, а также барнаульцу, являвшемуся посредником во взяточничестве, предстоит также выплатить штрафы в сумме от 700 до 1,200 млн рублей. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники из числа руководящего состава ГУ МВД России по Алтайскому краю за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года двое бывших наркополицейских попались на взятке под Астраханью. По версии следствия, задержав сбытчика наркотиков, они потребовали у него 500 тысяч рублей. За эту суму они были готовы не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.

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