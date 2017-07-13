«Нечеловеческий фактор»: самолет в Японию улетел без 9-летнего сахалинца

Южно-Сахалинск, , 06:37 — REGNUM Самолет рейсом Южно-Сахалинск — Саппоро должен был увезти группу сахалинских детей, награжденных за успехи в учебе. Но мальчика внесли в доверенность на выезд из РФ вместе с сестрой. Пограничники сочли, что это является поводом для запрета ребенку выезда из страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Выезд за границу из-за долгов закрыт 1,6 млн граждан РФ

Отправиться в поощрительную поездку в страну Восходящего Солнца должны были десять воспитанников сахалинских реабилитационных центров. Но улетели только 9.

«Ситуацию решали всем миром. Я лично проводила сопровождающую детей сотрудницу министерства социальной защиты населения области в кабинет начальника пограничного пункта пропуска. Этому масса свидетелей. Она пошла к нему со всеми документами. Мы все в это время молились, чтобы мальчика пропустили. Но пограничники, что называется, уперлись — «полетит только один из детей». Но ведь это родные брат и сестра, как можно выбирать?! Детки из бедных семей, так одеты скромно, для них эта поездка была, может быть, самым большим праздником в жизни! И вот выходит сопровождающая из кабинета пограничники и говорит, что, нет, что пограничники стоят «насмерть». Мы звонили потом вышестоящему пограничному начальству, умоляли. Но пограничники и слушать ничего не хотели: «у нас закон». Между тем, в законе все далеко не так категорично. Там на усмотрение сотрудника — можно и пропустить. Вы представить себе не можете, сколько уже у нас таких случаев было, этот не первый. Мальчик этот так рыдал! И мы все рыдали вместе с ним. Вот бывает, как говорят, «человеческий фактор», а это был — нечеловеческий!», — рассказала сменный диспетчер ЗАО «Аэропорт — Сервис» Татьяна Иванова ИА Сахалин. Инфо.

В Японию улетела только сестренка мальчика. Пограничники, отвечая на вопросы островных журналистов, попытались снять с себя всю ответственность:

«До нас мальчик даже не дошел, у него возникли проблемы еще на регистрации», — заявил начальник пункта пропуска в аэропорту Сергей Хачатрян.

Однако сменный диспетчер и сопровождающая возмутились:

«Как это — не дошел?! В аэропорту есть камеры видеонаблюдения, можно посмотреть, там все видно!».

Министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова намерена разобраться в ситуации предельно подробно. Если выяснится, что у пограничников действительно была возможность пропустить мальчика, то министерство направит в Пограничное управление официальную жалобу.

Только вот сорванную поездку ребенку никто не вернет.

Как выяснилось, мама мальчика, которая одна воспитывает его и сестренку, оформила доверенность на двоих детей из экономии, семья живет очень бедно. Никто, в том числе и нотариус, не подсказал ей, что могут быть проблемы.

Читайте также: Приставы за долги закрыли границу для 1,7 тыс. жителей Камчатки

«У вас долги? Тогда мы вообще не дадим вам работать!»

«Не выпускать за долги за границу всех, оптом, не разбираясь в подробностях» — такова тенденция сегодняшнего времени. Порой она приводит к совершенно нелогичным ситуациям. Речь о моряках торгового флота. О невыплате заработной платы морякам нерадивыми судовладельцами ИА REGNUM сообщает практически еженедельно на протяжении двух лет. Ситуация такова: моряк ушел в дальнее плавание, месяцев 6 — 8 не был в родном порту. А судовладелец «кинул» его и весь экипаж. Моряки пишут жалобы в прокуратуру, Следственный комитет, к решению их проблем подключается Российский, а порой и Международный профсоюз моряков. Но за те самые 6 — 8 месяцев у моряка, который не привез домой ни копейки, накопились долги, за ту же «коммуналку». Как решить проблему выплаты долгов? Способ один — устроится на другое судно, в другую компанию, где платят исправно. Моряк и устраивается. Но его не выпускают за границу — «до полного погашения долгов». Ограбленных людей фактически лишают конституционного права на труд ‑ и ничего.

«Не раз такое было. Это просто безумие какое-то! Государство не делает разницы между злостным алиментщиком, который едет отдыхать на Канары, и моряком, которого обокрали. Нас фактически лишают права на труд! Возмущаемся, объясняем, что мы не развлекаться едем, что у моряка совсем другие рабочие визы, документы, что он по ним из страны прибытия судна никуда не денется — все бесполезно! И случаев таких полно!», — рассказал моряк Игорь Скляров.

Читайте также: Сахалинское ООО «Парус» ограбило моряков от Владивостока до Калининграда

«Миллионы долгов моему ребенку организовали по ошибке»

Совсем уже дикую историю, едва не стоившую его дочери будущего, рассказал житель Советской Гавани Хабаровского края Сергей Петров.

Дочь Сергея оканчивала школу, и собиралась поступать в иностранный вуз. Уже было получено приглашение от китайского университета, семья собирала документы. На день рождения Сергей и его жена подарили дочери первую в ее жизни банковскую карту, положив на нее 5 тыс. рублей.

«Дочка пошла с этой картой покупать себе подарок. И выяснилось, что карта заблокирована. Мы — в банк. А нам там говорят, что карта заблокирована из-за многомиллионных долгов. Соответственно, дочери запрещен выезд за границу. А у нас отъезд уже буквально на носу, до окончания школы чуть больше 3 месяцев. И потом — откуда у 17-летнего ребенка многомиллионные долги?! Понятно, что это была какая-то чудовищная ошибка. У нас ушло 2,5 месяца на то, чтобы пройти 7 кругов ада — банк, приставы, суды — и выяснить, что в Арбитражном суде Хабаровского края вынесли решение по долгам полной тезки нашей дочери, 40-летней бизнес-вумен, у которой была куча разных ИП и ООО и огромные долги перед бюджетом. Буквально накануне поездки все, наконец, разрешилось. Но представьте, что было бы, если бы не вот эта банковская карта, подаренная дочери на день рождения?! Мы бы спокойно оформили визу, спокойно приехали бы в аэропорт. И дочь никуда бы не выпустили. Мы с женой до сих пор не можем понять, как могли перепутать 17-летнего ребенка с 40-летней должницей. Это какой-то совсем уж нереальный бардак!», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России все чаще говорят о том, что необходимо оптимизировать процедуру получения приставами информации об оплате задолженности, препятствующей выезду граждан за пределы России. Между тем, до настоящего времени с момента уплаты долга до появления соответствующей информации проходит порядка 2 недель. Нередко выезд за границу запрещают по ошибке — уплаченный штраф, долг не проходит по базе.