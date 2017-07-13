В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали девять человек

Ступино, Московская область, , 03:47 — REGNUM Девять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Ступинском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Как уточняется, авария произошла вечером 12 июля на 13-м километре трассы А-108.

«Столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадали восемь человек, находившихся в микроавтобусе и водитель грузовика. Все они госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-служба подмосковного управления МЧС России сообщает о ДТП с участием трёх транспортных средств на трассе А-108 в районе села Семёновское.

Отмечается, что для ликвидации ДТП были привлечены 26 человек и восемь единиц техники. Движение транспорта по трассе после аварии ограничено.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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