У побережья КНДР произошло мощное землетрясение

Пхеньян, , 23:49 — REGNUM Мощное землетрясение зарегистрировано в Японском море у побережья Северной Кореи, согласно заявлению Геологической службы США (USGS), 12 июля сообщает Reuters.

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Эпицентр землетрясения находился на глубине в 560 км ниже морского дна. Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов.

В USGS заявили, что землетрясение зафиксировано в 201 км к юго-востоку от северокорейского города Чхонджин.

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Напомним, 11 июля на юге Японии в префектуре Кагосима произошло землетрясение в 5,2, его эпицентр находился в заливе Кагосима на глубине 10 км. Информация о пострадавших не поступала.

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