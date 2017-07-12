Глава МЧС: Новгородским властям удалось минимизировать ущерб от стихии

Великий Новгород, , 18:57 — REGNUM Глава МЧС Владимир Пучков сегодня, 12 июля, поручил оказать помощь пострадавшим от проливных дождей в Новгородской области, а также восстановить всю инфраструктуру и дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, Владимир Пучков провёл совместное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и правительства Новгородской области.

«Я прошу всех глав муниципальных образований: организуйте адресную конкретную помощь людям, пострадавшим от стихии, особое внимание — пожилым людям. Были подтоплены приусадебные участки, многие потеряли урожай. Обратите на это внимание и помогите им», — отметил Владимир Пучков.

Он также заявил о необходимости укреплять дороги и решать «все вопросы, связанные с восстановлением всей инфраструктуры и нормальной жизнедеятельности людей. Министр отметил, что в целом оценивает работу комиссии по чрезвычайным ситуациям Новгородской области и глав муниципальных образований как профессиональную и оперативную.

Глава МЧС также принял решение об усилении группировки МЧС России по оказанию помощи в восстановительных работах в пострадавших населённых пунктах. Поручено усилить работу пожарных расчётов по откачке воды из домов, а также по их просушке.

«Тепловые пушки должны работать круглосуточно», — отметил Владимир Пучков. По его словам, при необходимости аэромобильная группировка может быть усилена спасателями из других регионов.

Глава МЧС России отметил, что ущерб от проливных дождей, приведших к подтоплению домов в Новгородской области, удалось минимизировать благодаря оперативной и эффективной работе спасателей и региональных структур.

«Была проделана большая работа. Главное, что не допущена гибель людей. Для такой ситуации ущерб минимальный», — заявил он и отметил, что все работы по ликвидации последствий стихии возглавлял врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

Временно исполняющий обязанности главы региона, в свою очередь, поблагодарил за помощь МЧС России.

«Работа была сделана на высоком уровне, людям была вовремя оказана вся необходимая помощь, и все вопросы решались оперативно», — подчеркнул Андрей Никитин.

Владимир Пучков обсудил с Андреем Никитиным вопросы усиления пожарно-спасательной группировки и внедрения новых технологий в области обеспечения безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Новгородскую область глава МЧС лично проверил, как оказывается помощь пострадавшим от сильных дождей: побывал в посёлке Крестцы и пообщался с местными жителями.

Напомним, в результате проливных дождей 30 июня в трёх районах Новгородской области разрушились участки 22 дорог, десятки населённых пунктов оказались подтопленными или в транспортной изоляции. С 1 июля в Новгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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