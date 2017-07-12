Дело об обрушении жилого дома в Междуреченске спустя год дошло до суда

Междуреченск, Кемеровская область, , 19:02 — REGNUM Кемеровские следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении четырёх жителей Междуреченска, которые обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (3 ст. 216 УК РФ). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, речь идет об обрушении части стены пятиэтажного жилого дома в мае 2016 года, в результате чего два человека погибли, трое получили травмы, 16 квартир оказались повреждены.

По версии следствия, собственник одного из помещений в этом доме на словах договорился с тремя местными жителями о ремонте фасадной стены. Рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами. После чего произошло обрушение с пятого по первый этаж части стены жилого дома.

С травмами различной степени тяжести в больницу были госпитализированы трое жителей дома. В ходе поисково-спасательных работ под завалами были обнаружены тела ещё двух погибших.

Уже в рамках расследования выяснилось, что какой-либо проектной или разрешительной документации у нанятых рабочих не было.

«Установлена сумма ущерба, который причинён собственникам жилых и нежилых помещений в частично обрушенном доме, она составила порядка 85 млн рублей. По уголовному делу признаны потерпевшими 90 человек, допрошено порядка 100 свидетелей. В рамках расследования в счёт возмещения ущерба наложен арест на банковские счета и коммерческую недвижимость обвиняемого, на сумму порядка 50 млн рублей», — отметили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Строительно-техническая экспертиза определила, что причиной обрушения стали работы по нарушению целостности несущей конструкции. Сами обвиняемые отказались сотрудничать со следствием и свою вину не признают.

В прокуратуре региона ИА REGNUM уточнили, что сегодня, 12 июля, уголовное дело об обрушении дома в Междуреченске было направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 31 мая 2016 года в жилом пятиэтажном здании по улице Весенней в Междуреченске обрушился подъезд. В результате обрушения здания пострадало 16 квартир. В больницу были госпитализированы трое жителей дома. Позже в ходе поисково-спасательных работ под завалами были обнаружены тела двух погибших жителей дома. Правоохранители задержали предпринимателя, который владел помещением на первом этаже дома и сдавал его в аренду торговой сети. В свою очередь, власти региона решили снести пострадавший дом, а собственникам квартир предоставить новое жилье.

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Спустя несколько дней после происшествия, троим жителям Междуреченска, производившим ремонтные работы в нежилом помещении дома, было предъявлено обвинение. Они были заключены под стражу. Владельцу помещения, где проводился ремонт, также было предъявлено обвинение.