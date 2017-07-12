Подросток в Марий Эл утонул, прыгнув с плотины на реке Малая Кокшага

Йошкар-Ола, , 17:50 — REGNUM В Марий Эл 15-летний подросток утонул после прыжка с плотины в реку Малая Кокшага. Об этом ИА REGNUM сообщили в Марийской службе аварийно-спасательных и экологических работ.

Днем 11 июля двое подростков ныряли с плотины. Один из мальчиков выбрался на берег, другого затянуло течением. Первые минуты он пытался держаться на плаву, хватаясь за доску, плавающую в воде.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, подросток уже ушел под воду. Как отмечают очевидцы, мальчику пытались помочь рыбаки, забросив в воду леску. Однако, когда подросток схватился за нее, леска оборвалась.

В настоящее время ведутся поисковые работы. Проведение водолазных работ не представляется возможным в связи с сильным течением.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне в Нижнем Тагиле так же утонула 14-летняя девочка.

С подругами она решила пойти купаться на Оброринскую плотину. Во время прыжка с моста нога девочки запуталась в проволоке, отходящей от конструкции. Течением девочку затянуло под мост, выбраться оттуда она не смогла.