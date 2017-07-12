МИД России: Мы ожидаем от Абхазии поимки убийц российского туриста

Гагра, , 17:49 — REGNUM МИД России выразил серьёзную озабоченность по поводу разбойного нападения на российских туристов в Гудаутском районе Абхазии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

«МИД России выражает серьёзную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников», — указано в тексте сообщения.

Кроме того, МИД РФ также отмечает, что сотрудники посольства России в Сухуме «внимательно следят за ходом расследования» и делают всё от них зависящее для помощи российским гражданам, пострадавшим от нападения.

Напомним, российский турист Андрей Кабанов 11 июля погиб в Абхазии в результате вооруженного нападения неизвестных. Это произошло в устье реки Аапста в Гудаутском районе.

На группу отдыхающих напали злоумышленники, вооруженные холодным и огнестрельным оружием. Кабанов оказал им сопротивление, был ранен и позже умер в Гудаутской центральной больнице.

Бандиты похитили его жену Наталью Чижикову, двоих их детей и еще одну семейную пару с двумя детьми. Позднее похищенные были освобождены. Поиск преступников пока не дал результатов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое находится под личным контролем президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Правоохранительные органы Абхазии объявили о награде в 1 млн руб. за информацию о преступниках.

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