В Ивановской области планировали создать ячейку радикальных исламистов

Иваново, , 17:38 — REGNUM Житель Иваново задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. По данным следствия, подозреваемый имел связи с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

«Установлено, что подозреваемый являлся модератором ряда страниц и групп в социальных сетях, через которые вел пропаганду идей радикального ислама. В публикуемых сообщениях он призывал к возбуждению ненависти и вражды, а также осуществлению насильственных действий в отношении граждан, имеющих иные религиозные взгляды», — сообщили в УФСБ.

По данным следствия, подозревается поддерживал регулярные контакты с международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и планировал создать в Ивановской области ячейку организации.

Сейчас молодой человек задержан и помещен в СИЗО.

Это далеко не первый случай задержания в регионе граждан, связанных с террористами. летом 2016 года ивановский суд вынес приговор в отношении жительницы Кинешмы. В 2013 году она тайно от родных уехала в Сирию, чтобы выйти там «замуж» за гражданина РФ, участника незаконного вооруженного формирования «Джамаат Абу-Ханифа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Женщина уехала не одна, с собой в Сирию она увезла маленького ребенка, которого родила в первом браке. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. В феврале этого года в регионе был задержан вербовщик ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).