В Оренбурге рухнули перила балкона: жилой фонд проверят

Оренбург, , 17:41 — REGNUM В Оренбурге управляющим организациям рекомендовано в ближайшее время провести мониторинг качества жилищного фонда и выявить те адреса, где существует хотя бы минимальная угроза жизни и здоровью населения и незамедлительно провести ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Поводом для столь масштабной проверки стал трагический случай, когда ночью 12 июля женщина облокотилась на перила балкона, а они не выдержали нагрузки, в итоге оренбурженка упала с высоты третьего этажа. В тяжелом состоянии жительница областного центра госпитализирована.

«Особое внимание следует уделить входным группам, балконам, козырькам, а также состоянию оконных рам в местах общего пользования», — сказал первый заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев, говоря о рекомендованной проверке жилфонда.

У побывавших на месте происшествия чиновников ситуация вызвала недоумение. Как отметила начальник УЖКХ администрации города Татьяна Малышева, специалисты управляющей компании ссылаются на возраст дома.

«Но ведь дом был совсем недавно отремонтирован, в том числе в 2013 году был выполнен капитальный ремонт фасада. Следить за состоянием балконных конструкций — обязанность управляющей организации. Именно она несет ответственность и должна регулярно проводить осмотр балконов в весеннее и осеннее время. При выявлении недостатков обязаны проводить укрепительные работы», — прокомментировала Татьяна Малышева.

Примечательно, что на момент визита работников городского управления жилищно-коммунального хозяйства никаких следов от упавшего балкона не осталось. Металлические конструкции бесследно исчезли.

Татьяна Малышева считает, что в данном случае необходимо вмешательство правоохранительных органов.

Напомним, что по факту падения 36-летней женщины с балкона полиция уже проводит проверку.

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