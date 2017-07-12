Суд признал законным арест имущества экс-главы Марий Эл Маркелова

Москва, , 17:15 — REGNUM Мосгорсуд признал законным обеспечительный арест, наложенный на имущество обвиняемого в получении крупной взятки экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и членов его семьи. Также законным признан арест акций предприятий, аффилированных, как считает следствие, с бывшим руководителем республики.

«Апелляционная инстанция отклонила жалобу на наложение обеспечительного ареста на имущество в рамках дела Маркелова», — цитирует ТАСС источник в пресс-службе суда. Напомним, ранее обеспечительный арест был наложен на 23 объекта недвижимости — земельные участки, квартиры, здания в Йошкар-Оле и Москве, принадлежащие как самому Маркелову, так и его мачехе. Также арестовано шесть объектов недвижимости учредителя птицефабрики «Акашевская», депутата Госсобрания Марий Эл. Арест наложен на недвижимость в Йошкар-Оле и подмосковном поселке Горки Ленинские.

Затем были арестованы еще 116 объектов недвижимости шести компаний — дома, квартиры земельные участки, по версии следствия, аффилированных с мачехой Маркелова. Кадастровая стоимость имущества компаний ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», ООО «Марийский цемент» и ООО «Чукшинский карьер» составляет более 550 млн рублей.

Также были арестованы более 60 млн рублей, изъятых в ходе обыска в доме экс-главы Марий Эл, а также из банковских ячеек обвиняемого.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Леонид Маркелов был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантом дела кроме Криваша и Маркелова также является глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова.

По информации следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Маркелов и Кожанова до 12 сентября находятся в СИЗО. Криваш был объявлен в международный розыск и арестован заочно, однако по ходатайству адвоката заочный арест был отменен.

Предварительное следствие по делу Маркелова продлено до 12 октября.

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