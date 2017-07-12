В ООН заявили об обнаружении еще 38 массовых захоронений в Конго

Киншаса, , 17:44 — REGNUM В центральном регионе Демократической Республики Конго (ДРК) обнаружено еще 38 возможных массовых захоронений, согласно заявлению ООН, 12 июля сообщает Reuters.

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Захоронения были обнаружены на прошлой неделе в западном районе провинции Касаи во время совместной миссии миротворческих сил ООН и военных следователей Конго, говорится в заявлении миротворческой миссии ООН.

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Напомним, в августе 2016 года военные ДРК ликвидировали в провинции Касаи лидера племенной группировки Камвина Нсапу. Боевики решили отомстить за смерть своего лидера, начались столкновения.

В настоящий момент количество обнаруженных массовых захоронений достигло 80.

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