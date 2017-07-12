Пожар на Кировском заводе полностью ликвидирован

Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Серьезный пожар, который произошел сегодня, 12 июля, в одном из цехов «Петербургского тракторного завода» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод»), ликвидирован в 16:30, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Погибших и пострадавших нет. Локализация пожара, напомним, произошла еще в 13:35.

Пожар не повлияет на работу предприятия и не остановит производственный процесс. Об этом заявили в управлении по связям с общественностью ОАО «Кировский завод». Там уточнили, что в цехе №225, в котором возник пожар, идет сборка коробок передач для тракторов. На время ликвидации пожара цех был обесточен.

«В основном пострадали второстепенные участки, выведенные ранее из основного производства на реконструкцию. На ритмичность работы Петербургского тракторного завода ЧП не повлияет, так как у предприятия есть производственные заделы. После восстановления электролиний производственный процесс будет осуществляться в полном объеме», — говорится в сообщении «Кировского завода».

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар начался в 11:45 в одноэтажном производственном сооружении, которое использовалось для хранения готовой продукции. На внешней стене происходило горение в вентиляционном канале и на кровле на площади 1000 кв. метров. Затем огонь перекинулся на кровлю цеха.

В тушении пожара участвовали два вертолета и пожарный поезд РЖД. В 14:45 произошла ликвидация открытого горения, в 16:30 пожар потушен. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС 22 единицы техники и 104 человека личного состава.

Для справки

АО «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») — единственный в России производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Завод серийно производит 8 модификаций сельскохозяйственных тракторов серии К-744Р и 17 видов дорожно-строительных и специальных машин.

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