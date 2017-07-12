ВВС Филиппин нанесли удар по правительственным войскам: погибли два солдата

Манила, , 16:59 — REGNUM Истребитель ВВС Филиппин нанес ошибочный авиаудар по зданию в южном городе Марави, где находились правительственные войска, 12 июля сообщает Associated Press.

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В результате авиаудара погибли двое военнослужащих, еще 11 солдат получили ранения. Бомба упала в 250 метрах от позиции боевиков, заявил представитель оборонного ведомства Филиппин полковник Эдгард Аревало. Власти начали расследование инцидента.

Напомним, 31 мая в результате воздушного удара, нанесенного ВВС Филиппин по позициям правительственных войск в городе Марави, погибли 11 военнослужащих.

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Город Марави был захвачен боевиками исламистской группировки «Маутэ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 23 мая текущего года. В настоящий момент количество жертв превысило 500 человек. Погибли 90 военнослужащих и 39 мирных жителей, ликвидирован 381 боевик.

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