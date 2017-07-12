Полиция Румынии задержала 16 мигрантов, направляющихся в Шенгенскую зону

Бухарест, , 16:48 — REGNUM Пограничная полиция Румынии задержала 16 мигрантов, которые находились в грузовике, направляющемся в Швецию, 12 июля сообщает Associated Press.

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Утром 12 июля полиция остановила грузовик, за рулем которого находился гражданин Турции. Во время проведения досмотра транспортного средства сотрудники полиции обнаружили в грузовом отсеке 16 мигрантов из Ирака, Сирии и Ирана.

Мигранты заявили, что хотят незаконно пересечь румынско-венгерскую границу, чтобы добраться до безвизовой Шенгенской зоны. В документах указано, что грузовик перевозил посуду в Швецию.

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Напомним, Венгрия входит в число европейских стран, подписавших соглашение о безвизовой Шенгенской зоне, Румыния — нет.

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