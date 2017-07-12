Неизвестные расстреляли семерых пассажиров автобуса в Афганистане

Кабул, , 15:59 — REGNUM

Власти Афганистана обнаружили тела семи застреленных человек, похищенных неизвестными в провинции Фарах, расположенной на западе страны, сообщает Reuters.

По информации, предоставленной правоохранительными органами страны, инцидент с похищением пассажиров автобуса произошел днем ранее, 11 июля на шоссе, соединяющем столицу провинции город Фарах с городом Герат.

Боевики, относящиеся, как предполагают власти страны, к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приказали 16 пассажирам автобуса выйти, после чего расстреляли семерых из них. Оставшиеся были взяты в заложники.

Впоследствии правоохранительные органы начали операцию для освобождения заложников и деблокации шоссе, на котором боевики установили баррикады.

«Не ясно, почему боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили и убили их, нам по-прежнему неизвестна судьба оставшихся похищенных пассажиров», — заявили в полиции.

На данный момент официального подтверждения причастности к этому акту насилия от боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не поступало.