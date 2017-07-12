Свердловский «лихач» отправится под суд: в ДТП с ним погибло три человека

Сухой Лог, Свердловская область, , 15:56 — REGNUM В Свердловской области водитель «Форда Фокуса» обвиняется в управлении автомобиля в нетрезвом виде, в результате чего в Сухом Логу произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли водитель и пассажиры «ВАЗ 21 103». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Российское законодательство за инкриминируемое обвиняемому деяние предусматривает ответственность в виде лишения свободы до девяти лет», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 22 марта 2017 года. В тот день житель села Курьи находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Форд Фокус». Он вместе с пассажирской двигался по дороге Камышлов — Сухой Лог. Вскоре его начал преследовать наряд дорожной полиции, который требовал немедленной остановки. Однако водитель «Форда Фокуса» проигнорировал требование и на въезде в город Сухой Лог, не справившись с управлением выехал на встречную полосу, допустив столкновение с автомобилем «ВАЗ 21 103».

В результате столкновения отечественный автомобиль, в котором находились супруги и их ребёнок-инвалид потерял управление и столкнулся с полицейской машиной, которая гналась за «Фордом Фокус».

В итоге в ДТП погибли три человека. Водитель «ВАЗ 21 103» и его супруга скончались на месте, а их ребёнок умер по дороге в больницу в машине медиков, которые были немедленно вызваны после ДТП сотрудниками полиции. Пассажирка «Форда Фокуса» была госпитализирована с многочисленными переломами и повреждением внутренних органов, а вот водитель «Форда Фокуса» практически не пострадал.

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