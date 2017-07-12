ЛНР: Киев подтянул к линии фронта танки, гаубицы, минометы и РСЗО

Луганск, , 15:45 — REGNUM Новую военную технику подтягивает к линии фронта Киев, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 12 июля Луганский информационный центр.

Читайте также: ЛНР: В украинской армии участились пищевые отравления

По его словам, Киев перебросил в населенный пункт Новозвановка три танка, в населенный пункт Крымское — две замаскированные установки ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град», в населенный пункт Мироновский — две 122 мм буксируемые гаубицы Д-30, в населенный пункт Луганское — три расчета 120 мм миномета.

Марочко отметил, что командование украинской армии продолжает проводить перегруппировку сил в Донбассе с целью силового захвата территорий республик.

Читайте также: ЛНР: В украинской армии — небоевые потери и разбойные нападения

Напомним, в 2014 и 2015 годах Киев и республики дважды подписали Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Согласно подписанным договоренностям, обе стороны обязуются прекратить ведение огня, отвести технику от линии соприкосновения, а также начать диалог по мирному разрешению конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: При обстреле Ясиноватой ранение получил мэр Горловки