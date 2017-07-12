В Саратовской области из окна отдела полиции выпрыгнула девочка-подросток

Саратов, , 15:47 — REGNUM В Турковском района Саратовской области 13-летняя девочка выпрыгнула из окна отдела полиции во время профилактической беседы, которая проводилась с ней и её матерью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, семья девочки стоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении.

Во время беседы в кабинете кроме девочки и ее матери находились представители комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и врач-психиатр Турковской районной больницы. В стенах кабинета между матерью и дочерью произошел конфликт.

«Во время беседы для осуществления телефонного звонка по служебной необходимости сотрудник ПДН и представитель КДН вышли из служебного кабинета, — пояснили в ГУ МВД региона. — В кабинете в этот момент оставались врач-психиатр и представитель органа опеки и попечительства. В процессе беседы несовершеннолетняя резко встала со стула и, открыв окно, выпрыгнула из окна второго этажа здания отделения полиции.

После падения девочка с компрессионным переломом позвоночника была госпитализирована в в Областную детскую клиническую больницу Саратова.

По факту падения девочки из окна проводится проверка. Кабинет, из которого выпрыгнула девочка, находится на втором этаже здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Томске 9-летний мальчик во время пожара выпрыгнул с балкона горящей квартиры, находящейся на седьмом этаже жилого дома.

Ребенок остался жив благодаря тому, что очевидцы пожара растянули рекламный баннер, чтобы ребенок мог прыгнуть на него.

После этого мальчик был госпитализирован в местную больницу.

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