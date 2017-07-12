«Таран» пресечён: Сговор на обслуживание техники УМВД Оренбуржья не удался

Оренбург, , 15:28 — REGNUM В Оренбургской области уличило три фирмы в сговоре на торгах. Недобросовестные участники применили схему «таран», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по региону.

Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в заключении компаниями устного антиконкурентного соглашения для обеспечения победы одной из них в закупке на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной техники, средств печати и копирования, в том числе ремонт и заправка картриджей ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Оренбургской области». Начальная максимальная цена контракта составляла 1,88 млн рублей.

По данным антимонопольной службы, два участника подали заявки, несоответствующие требованиям конкурсной документации и законодательству о закупках. Кроме того, они намеренно значительно снизили начальную максимальную цену контракта. В резкое снижение цены контракта стало экономически не привлекательным для других участников закупки. Зная, что их заявки будут отклонены ввиду несоответствия, две фирмы позволили третьему участнику сговора стать победителем закупки с меньшим снижением начальной максимальной цены контракты.

В настоящее время материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Оренбургского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства.

«Схема «таран» является популярной среди недобросовестных участников конкурсных процедур: заранее сговорившись, они занижают цену до демпинговой, а добросовестные участники при этом теряют интерес к торгам. Третий участник сговора на последних секундах торгов делает заявку незначительно ниже цены добросовестного участника, затем два победителя отказываются от заключения контракта или их отстраняют за ошибки, или несоответствия требованиям документации (как в данном случае), и контракт получает третья компания по высокой цене, незначительно отличающейся от начальной максимальной цены», — отметили в Оренбургском УФАС.

Добавим, что в 2016 году в антимонопольное ведомство региона поступило более 660 обращений и заявлений в сфере антимонопольного и рекламного законодательства. В УФАС области подчеркнули, что число жалоб не снизилось.

Среди наиболее резонансных дел в 2016 году в антимонопольном ведомстве называют дела, связанные с выявлением сговоров на электронных торгах и нарушением Закона о рекламе. Так, один сговор был выявлен при проведении аукциона по поставке компьютерной техники, организованном высшим учебным заведением города, второй — при проведении аукциона по поставке горячего питания в лечебное учреждение. В обоих случаях была применена схема «таран», нацеленная на введение в заблуждение добросовестных участников аукциона и их отказа от конкурентной борьбы. Громким делом в сфере рекламного законодательства стало размещение баннеров, в изображениях которых члены Экспертного совета Оренбургского УФАС России усмотрели непристойность (баннеры «Маленькая, зато своя», «Своя должны быть большой», «Маленький, зато свой»).