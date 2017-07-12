На Урале в санатории избивают детей?

Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:38 — REGNUM В Свердловской области по факту размещения в СМИ информации о том, что в одном из оздоровительных учреждений 13-летнему ребёнку нанесены побои, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Если выяснится, что дети действительно подверглись побоям, будут назначены экспертизы для определения степени тяжести полученных телесных повреждений.

Также организована прокурорская проверка, в ходе которой, в случае выявления фактов насилия в отношении детей, надзорные органы намерены установить ответственных лиц, за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время отдыха.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в санатории «Руш» под Нижним Тагилом старшеклассники избивали младших детей ногами и бутылкой из-под кулера. По словам матери одного из пострадавших детей, в результате инцидента её ребёнок был госпитализирован.