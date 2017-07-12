В отделе полиции Саратова задержанного избили и применили слезоточивый газ

Саратов, , 15:06 — REGNUM В Саратове возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий с применением насилия сотрудниками отдела полиции Ленинского района города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона, неустановленные должностные лица отдела полиции нанесли 31-летнему мужчине множественные удары в голову и туловище, заковали его в наручники и распылили ему в лицо слезоточивый газ, не имея для этого достаточных оснований.

«Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки, проведенной по заявлению отца избитого мужчины, пояснили в ведомстве. — По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2017 года неустановленные должностные лица отдела полиции совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и нарушили законодательство РФ».

По данным следователей, пострадавший от насилия полицейских был доставлен в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения из квартиры дома на улице Тархова из-за драки, произошедшей между ним и его приятелем.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе конкретных лиц, причастных к совершению указанного противоправного деяния, назначен ряд судебных экспертиз. Следователями будет дана правовая оценка всем доводам потерпевшего

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы в Саратовской области регулярно информируют о случаях превышения должностными полномочиями сотрудниками полиции. В июле состоялся суд над сотрудником отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Аткарскому району, который признан виновным в превышении должностных полномочий — он ударил задержанного ногой по лицу и сломал ему челюсть. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, полицейский приговорен к четырем годам колонии общего режима.

В феврале текущего года СУ СКР региона возбудило уголовное в отношении полицейского, который избил задержанного за просьбу отвести его в туалет. Это произошло в Саратове в ночь с 6 на 7 февраля, в камеру административно задержанных одного из отделов полиции поступил пьяный 36-летний мужчина, подозреваемый в мелком хулиганстве. За свою просьбу задержанный был избит так, что пришлось его госпитализировать.

В 2016 году в Саратове был вынесен приговор оперуполномоченному отдела полиции №2 (Заводской район), который признан виновным в жестоком избиении задержанного. Полицейский больше шести часов избивал в своем служебном кабинете 18-летнего юношу. За это время он нанес молодому человеку не менее 87 ударов руками и ногами по различным частям тела. В ходе судебного заседания полицейский виновным себя не признал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к лишению права занимать должности в органах МВД сроком на 3 года.

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