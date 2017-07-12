Экс-председателя правления «Татфондбанка» оставили в СИЗО ещё на три месяца

Казань, , 15:04 — REGNUM Бывшему председателю правления ПАО «Татфондбанк» 53-летнему Роберту Мусину, подозреваемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей. В СИЗО Мусин проведёт ещё три месяца — до 16 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СК по РТ.

Рассмотрение ходатайства следователя прошло без участия Роберта Мусина, который остался в камере, сославшись на состояние здоровья. Необходимость продления ареста следствие обосновало тем, что дело ещё расследуется, а подозреваемый может скрыться. Защита же настаивала на переводе его под домашний арест, ссылаясь на то, что Мусина дважды госпитализировали в связи с ухудшением здоровья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Роберт Мусин был задержан 3 марта. Защита Мусина попробовала обжаловать решение об аресте, но Верховный суд Татарии отклонил апелляционную жалобу.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк» 53-летнего Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды.

В декабре 2014 года «Татфондбанк» предоставил ООО «Аида и Д» без поручителей и залога кредит на сумму 133,7 млн. рублей. По данным следствия, 40 млн рублей из них были перечислены на счета Мусина для «использования по своему усмотрению».

Второй эпизод был построен по аналогичной схеме. «15 января 2015 года Мусиным были присвоены кредитные средства ПАО «Татфондбанк» в размере 40 млн рублей, выданные ООО «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии», — сообщила пресс-служба Следственного комитета СУ РФ по Татарии.

Следующий эпизод произошёл в октябре 2015 года. Тогда Центробанк России утвердил план участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» для предупреждения банкротство АО Банк «Советский». АСВ, ставшее временной администрацией банка, в марте 2016 года провело конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях. Победил ПАО «Татфондбанк», который предложил лучший план мероприятий по оздоровлению. В конце апреля 2016 года в рамках санации АО Банк «Советский» получил от АСВ государственный целевой кредит на 10,7 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги и ещё не менее 15 млрд рублей средств вкладчиков по договору межбанковского кредита ушли в «Татфондбанк». Позднее судом эта сделка была признана недействительной.

Следующим участником стал банкрот ПАО «ИнтехБанк». В сентябре 2016 года им на основании договоров займа с ПАО «Тимер Банк» и АО Банк «Советский» получены облигации «Татфондбанка». Сумма сделки — 3,9 млрд рублей. После этого «ИнтехБанк» по указанию Мусина и ещё ряда пока неустановленных следствием лиц заключил сделку РЕПО с Банком России по размещению этих облигаций. Из ЦБ РФ на счёт ПАО «ИнтехБанк» было перечислено около 3,6 млрд рублей. Позднее эта сумма была перечислена на счет «НОСТРО» ПАО «ИнтехБанк», находящийся в «Татфондбанке». По мнению следствия, это дало последнему право использования этих денег с условием возврата при первом требовании. Такое требование было озвучено в декабре 2016 года, но ПАО «Татфондбанк» его не удовлетворил.

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