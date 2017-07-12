Милиционеры арестовали киргизстанца с двумя мешками марихуаны

Бишкек, , 14:53 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали 45-летнего жителя Чуйской области, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. Об этом сегодня, 12 июня, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ходе личного досмотра у задержанного в двух мешках было обнаружено 40 кг марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ в особо крупном размере без цели сбыта».

ИА REGNUM напоминает, что за 2016 год силовые ведомства Киргизии изъяли из незаконного оборота 498 кг наркотиков, психотропных препаратов и прекурсоров (химических реагентов, использующихся при изготовлении наркотиков).

Также были раскрыты 526 преступлений, связанных с незаконным изготовлением, хранением, транспортировкой и торговлей наркотическими и психотропными препаратами.