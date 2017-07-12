В Оренбуржье глава УЖХК города Орска взят под арест

Орск, Оренбургская область, , 14:49 — REGNUM В Оренбургской области начальник УЖКХ администрации Орска взят под домашний арест. Такую меру пресечения определил суд по ходатайству следственных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана на два месяца. Напомним, что глава городского УЖКХ обвиняется в вымогательстве крупной взятки. Вину в инкриминируемом преступлении признал частично.

Выполняя функции представителя власти, чиновник заключил контракт по ремонту дорог на сумму около 3 млн рублей. После того, как работы по контракту были выполнены в полном объеме, он незаконно вымогал у представителя компании взятку в сумме около 200 тыс. рублей за принятие выполненных работ.

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