В Европе за год от вспышки кори скончались 35 человек

Бухарест, , 14:41 — REGNUM 35 человек скончались от вспышки кори за минувший год в Европе. Об этом передает телерадиокомпания BBC со ссылкой на данные Всемирной организации здоровья (ВОЗ).

«35 человек погибли в прошлом году из-за вспышки кори в Европе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большего всего людей скончались от данного инфекционного заболевания в Румынии — 31 человек. Кроме того, смертельные случаи были зафиксированы в 2016 году в Германии и Португалии.

По данным ВОЗ, в 2017 году также наблюдается небывалый эпидемический подъем заболеваемости в Европе. Случаи уже выявлены в 14 европейских странах, а общее число пострадавших составляет более 4 тыс. человек.

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