В чувашской школе нашли боевую мину

Чебоксары, , 14:38 — REGNUM В чувашском Алатыре в одной из городских школ обнаружили минометную мину. Опасную находку нашли во время ремонта. Взрывотехники подтвердили, что боеприпас представляет «реальную опасность для жизни» граждан, сообщается на сайте Росгвардии.

Боеприпас был обнаружен при проведении ремонтных работ. Прибывшие взрывотехники ОМОНа отдела Росгвардии «обследовали находку и установили, что она является неразорвавшейся 82-миллиметровой минометной миной, представляющей реальную опасность для жизни и здоровья граждан». Боеприпас был доставлен на полигон и уничтожен при помощи накладного заряда.

Напомним, в этом году в чебоксарском Заволжье нашли пули от винтовки Мосина, осколки мин и снарядов, хвостовики мин, сапёрные лопаты. Историки считают, что здесь в годы Великой Отечественной войны велась интенсивная подготовка маршевых рот для последующей отправки на фронт. На данном участке начаты раскопки.

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В прошлом году Чувашии боеприпасы были обнаружены в Ибресинском районе и пригороде Чебоксар. В июне на территории одной из баз отдыха сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны: надкалиберную минометную мину немецкого происхождения, карабин Маузер К-98, самозарядную винтовку Токарева 38,40, пистолет-пулемет Шпагина, револьверную раму с курком, гранату, головной минный взрыватель. По словам мужчины, который обратился в правоохранительные органы с добровольной сдачей оружия, данные предметы он копил для создания на территории базы отдыха музея оружия и боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая артиллерийский снаряд от зенитной пушки был обнаружен на территории Ибресинского района, который знаменит лётной военной школой (где, кстати, проходил реабилитацию и после ампутации обеих ног вновь сел за штурвал самолета легендарный лётчик Алексей Маресьев). Выяснилось, что снаряд пролежал в земле с 1943 года, и механизм, приводящий его в действие, прогнил, поэтому не представлял опасности для окружающих.

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