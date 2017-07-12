Нижегородский суд закрыл четыре сайта с инструкциями для взяточников

Нижний Новгород, , 14:26 — REGNUM Нижегородский суд принял решение о закрытии сразу четырех интернет-ресурсов, содержащих подробную информацию о том, как нужно давать взятки.

С иском о закрытии сайтов в суд обратилась прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода.

По данным прокуратуры, на данных интернет-ресурсах содержались примеры ситуаций по передаче взяток.

Также на сайтах можно было найти информацию о том, с какими фразами лучше обращаться к государственным служащим, предлагая взятку, а также о способах передачи денег и других материальных ценностей.

В прокуратуре сочли, что опубликованная на сайте информация подрывает авторитет государственной власти и дискредитирует работу правоохранительных органов.

В итоге прокуратура направил иск о признании указанной информации запрещенной к распространению». Суд поддержал требование прокуратуры, вынес решение о закрытии сайтов и обязал Роскомнадзор включить доменные имена сайтов в реестр запрещенной к распространению информации.

Как сообщало, в конце июня в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего руководителя Региональной службы по тарифам Алексея Семенникова, которого подозревают в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в августе 2014 года подозреваемый, занимая пост руководителя РСТ, дал согласие на получение взятки в виде безвозмездного оказания ему и членам его семьи туристических услуг с выездом в Италию и участия в праздновании дня рождения владельца энергетической компании. Оплата за проживание и перелет превысила сумму в 860 тыс. рублей.

Следователи связывают факт поездки семьи Семенникова в Италию и тем, что в дальнейшем для данной энергетической компании была установлена завышенная сбытовая надбавка на 2015 год. При этом экспертные заключения проверялись самим подозреваемым.

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