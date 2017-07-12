Огонь на Кировском заводе тушили вертолеты и пожарный поезд

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Пожар в цеху Кировского завода локализован в 13:35 12 июля. Для тушения огня использованы два вертолета МЧС и пожарный поезд РЖД. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Погибших, пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, пожар начался в 11:45 в цехе №225 «Петербургского тракторного завода» (входит в состав ОАО «Кировский завод»).

В одноэтажном производственном сооружении, которое использовалось для хранения готовой продукции, на внешней стене цеха происходило горение в вентиляционном канале и на кровле на площади 1000 кв. метров.

В 11:55 ранг пожара был повышен до №3. В 12:40 к месту пожара вылетел вертолет Ка-32, в 13:06 к нему присоединился вертолет Ми-8.

В 13:15 на тушение огня был брошен пожарный поезд РЖД.

После локализации в 13:45 номер пожара был понижен.

К ликвидации огня привлечено от МЧС 22 единицы техники и 104 человека личного состава.

Как сообщили ранее корреспонденту ИА REGNUM в управлении по связям с общественностью ОАО «Кировский завод», на дальнейший производственный процесс пожар не повлияет. «Техника, которая могла бы повлиять на этот процесс, огнем не затронута», — отметили на «Кировском заводе».

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