В Бангладеш разбился тренировочный Як-130

Дакка, , 14:09 — REGNUM В Бангладеш потерпел крушение тренировочный самолет ВВС страны Як-130, пострадавших нет, сообщает портал bdnews24.ru.

Инцидент произошел в городе Читтагонг. Пилоты разбившегося самолета сумели спуститься на парашютах, они не пострадали.

Причины крушения тренировочного самолета выясняются.

Первая партия учебно-боевых самолетов Як-130 (корпорация «Иркут») была поставлена в Бангладеш в 2015 году. Всего было закуплено по контракту 2014 года 16 самолетов.

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, разработанный ОКБ Яковлева (ныне Инженерный центр имени А.С. Яковлева в составе НПК «Иркут»).