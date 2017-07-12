Среда, 12 Июля 2017 года
15:22:41 МСК

В Бангладеш разбился тренировочный Як-130

Происшествия

Причины крушения самолета выясняются

Дакка, 12 июля 2017, 14:09 — REGNUM  В Бангладеш потерпел крушение тренировочный самолет ВВС страны Як-130, пострадавших нет, сообщает портал bdnews24.ru.

Инцидент произошел в городе Читтагонг. Пилоты разбившегося самолета сумели спуститься на парашютах, они не пострадали.

Причины крушения тренировочного самолета выясняются.

Первая партия учебно-боевых самолетов Як-130 (корпорация «Иркут») была поставлена в Бангладеш в 2015 году. Всего было закуплено по контракту 2014 года 16 самолетов.

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, разработанный ОКБ Яковлева (ныне Инженерный центр имени А.С. Яковлева в составе НПК «Иркут»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия