Четыре человека стали жертвами столкновения автобуса с грузовиком на Кубани

Выселковский район, Краснодарский край, , 14:09 — REGNUM В Краснодарском крае рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Без пострадавших не обошлось. По информации регионального ГУ МВД, столкновение двух транспортных средств произошло 12 июля около 04:00 на трассе М-4 «Дон» — на дороге между поселком Заречный и станицей Ирклиевской в Выселковском районе.

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Предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель рейсового автобуса Higer. Он не выбрал безопасную скорость движения и наехал на дорожное ограждение. Затем автобус отбросило на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался грузовик Volvo. Столкновения избежать не удалось.

В результате травмы различной степени тяжести получили четверо — три пассажира автобуса и водитель. Всего, по данным полиции, в автобусе находились 23 пассажира.

Дорожным полицейским предстоит установить причины аварии.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, за прошедшие сутки 11 июля в Краснодарском крае было зафиксировано 23 дорожно-транспортного происшествия, в которых четыре человека погибли и 28 были травмированы. Три аварии произошли по причине несоответствия скорости, в них пострадали пять человек, еще два ДТП — по причине выезда на полосу встречного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная авария произошла в апреле 2017 года в Новороссийске. Здесь пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых трое граждан Израиля.

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