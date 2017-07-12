Санкт-Петербург, 12 июля 2017, 14:15 — REGNUM Пожар на Кировском заводе в Петербурге локализован, сообщили 12 июля в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.Напомним, в 11:45 (мск) в оперативные службы города поступила информация о пожаре на территории Кировского завода, а именно горел одноэтажный цех №225 по сборке тракторов.
Пожару присвоили третий ранг сложности, а площадь возгорания составляла около 1000 кв. метров.
Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовало 22 единицы техники и 104 человека личного состава МЧС, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2016 года на Кировском заводе в цехе загорелся масляный трансформатор.
Крупный пожар спасателям удалось локализовать, в результате пожара обошлось без жертв и пострадавших.
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