Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Пожар на Кировском заводе в Петербурге локализован, сообщили 12 июля в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, в 11:45 (мск) в оперативные службы города поступила информация о пожаре на территории Кировского завода, а именно горел одноэтажный цех №225 по сборке тракторов.

Пожару присвоили третий ранг сложности, а площадь возгорания составляла около 1000 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовало 22 единицы техники и 104 человека личного состава МЧС, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2016 года на Кировском заводе в цехе загорелся масляный трансформатор.

Крупный пожар спасателям удалось локализовать, в результате пожара обошлось без жертв и пострадавших.

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