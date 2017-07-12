МИД об аресте граждан РФ в Гамбурге: Скоро услышим про «след Кремля»

Москва, , 13:55 — REGNUM За арестом в немецком Гамбурге двух российских граждан вероятно последуют заявления о «кремлевском следе». Так иронично прокомментировала сообщения о задержании граждан России в ФРГ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас нам расскажут, что Гамбург перевернули двое россиян. Потом подумают и добавят, что сделали они это по распоряжению Кремля», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат пошутила, что развитие событий столь предсказуемо, что ей нужно открыть агентство новостей и предсказаний «Хрустальный шар».

12 июля стало известно об аресте двух российских граждан в Гамбурге в связи с беспорядками, устроенными антиглобалистами в период проведения саммита «Большой двадцатки». Как отмечает RT, задержаны были шесть граждан РФ, однако четверых отпустили.

В прокуратуре Германии сообщили о том, что гражданам РФ инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений и сопротивление стражам порядка. Виновные в таких преступлениях могут получить от шести месяцев до десяти лет заключения.

По данным МВД страны, во время беспорядков в Гамбурге 7 и 8 июля травмы получили около 500 силовиков.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что антиглобалисты стали съезжаться в Гамбург за несколько дней до начала саммита. Несколько сотен из них были задержаны за участие в уличных беспорядках. Протестующие громили витрины магазинов, разбивали стекла автомобилей и поджигали урны с мусором, превратив в хаос обстановку на улицах города.

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