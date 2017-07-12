ВСУ нарушили режим тишины 41 раз: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 13:57 — REGNUM За прошедшие сутки, 11 июля, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии пять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 36 раз, сообщают 12 июля СМИ народных республик.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили пять раз режим тишины. Украинские силовики обстреляли Первомайск, Славяносербск, села Калиновка и Желобок.

При обстреле ВСУ использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, ручные противотанковые гранатометы РПГ.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 36 раз. Под огнем оказались 18 населенных пунктов.

Украинская артиллерия обстреляла Докучаевск, под огонь попали городские очистные сооружения. Работа объекта была приостановлена, персонал эвакуирован.

По данным Украины, один военнослужащий ВСУ был ранен. Штаб «АТО» зафиксировал 21 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки, Станицы Луганской.

Напомним, Киев ведет последовательное наступление на позиции республик с 2014 года, несмотря на то, что армия Украины постоянно терпит поражение при атаках на ополченцев. В свою очередь, ДНР и ЛНР продолжают строительство государственной жизни, которое активизировалось после объявления Киевом блокады Донбасса.

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